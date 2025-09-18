© dpa
Lesebühnen
Ob Satire, Politisches oder Poetisches - die Berliner Lesebühnen bieten abwechslungsreiche Unterhaltung. mehr
Jeden Sonntag seit 1995 lädt die älteste Lesebühne der Welt in den Roten Salon der Volksbühne ein. Zuvor waren die Panorama-Lounge und die Jägerklause Treffpunkt für die Lesebühne.
Schon der Titel der Lesebühne verrät, dass es hier nicht ausschließlich um das rein literarische Vergnügen geht. Die „Reformbühne Heim & Welt“ unterhält mit einer ironischen Mischung von Literatur und politischer Agitation. Die älteste Lesebühne der Welt - sie findet ohne Unterbrechung seit 1995 jeden Sonntag statt – ist auch wegen ihrer bekannten Mitglieder Wladimir Kaminer, Ahne oder Jakob Hein über die Stadt hinaus berühmt.
Was: Reformbühne Heim & Welt
Wann: Jeden Sonntag um 19 Uhr
Wo: Freie Internationale Tankstelle
Eintritt: 4 bis 8 Euro
