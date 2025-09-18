Schon der Titel der Lesebühne verrät, dass es hier nicht ausschließlich um das rein literarische Vergnügen geht. Die „Reformbühne Heim & Welt“ unterhält mit einer ironischen Mischung von Literatur und politischer Agitation. Die älteste Lesebühne der Welt - sie findet ohne Unterbrechung seit 1995 jeden Sonntag statt – ist auch wegen ihrer bekannten Mitglieder Wladimir Kaminer, Ahne oder Jakob Hein über die Stadt hinaus berühmt.