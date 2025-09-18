Reformbühne Heim & Welt

Bühne - Symbolbild

© dpa

Jeden Sonntag seit 1995 lädt die älteste Lesebühne der Welt in den Roten Salon der Volksbühne ein. Zuvor waren die Panorama-Lounge und die Jägerklause Treffpunkt für die Lesebühne.

Schon der Titel der Lesebühne verrät, dass es hier nicht ausschließlich um das rein literarische Vergnügen geht. Die „Reformbühne Heim & Welt“ unterhält mit einer ironischen Mischung von Literatur und politischer Agitation. Die älteste Lesebühne der Welt - sie findet ohne Unterbrechung seit 1995 jeden Sonntag statt – ist auch wegen ihrer bekannten Mitglieder Wladimir Kaminer, Ahne oder Jakob Hein über die Stadt hinaus berühmt.

Auf einen Blick

Was: Reformbühne Heim & Welt
Wann: Jeden Sonntag um 19 Uhr
Wo: Freie Internationale Tankstelle
Eintritt: 4 bis 8 Euro

Freie Internationale Tankstelle

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Schwedter Straße 262
10119 Berlin

Verkehrsanbindungen

Bühne mit Mikrofon und Vorhang

© dpa

Lesebühnen

Ob Satire, Politisches oder Poetisches - die Berliner Lesebühnen bieten abwechslungsreiche Unterhaltung.  mehr

Lesen

© dpa

Literatur: Tipps und Aktuelles

Vom großen Literaturevent bis zur Lesung - Berlins Literaturszene bietet vielfältige Veranstaltungen. Plus: aktuelle Nachrichten aus der Berliner Literaturszene.  mehr

Aktualisierung: 18. September 2025