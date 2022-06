Stiftung Brandenburger Tor im Max Liebermann Haus

Die Stiftung will mit dem Namen Brandenburger Tor einem Symbol für Freiheit und Toleranz Rechnung tragen. Durch die Entwicklung eigener Projekte will sie Berlin in seiner alten und neuen Rolle an der Schnittstelle zwischen Ost und West gesellschaftlich und kulturell unterstützen. Sie möchte die Bedeutung der Kultur für die Zivilgesellschaft hervorheben und stärken. Die Stiftung widmet sich der Ästhetischen Bildung, veranstaltet Ausstellungen und initiiert Kulturdebatten sowie Konferenzen und Projekte.Dem an Kultur, Kunst und Bildung interessierten Publikum bieten sich hier zahlreiche Gelegenheiten der Begegnung und des Gedankenaustausches. Und nicht zuletzt ist das die Kunst selbst.