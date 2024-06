Rallye um den Winterfeldtplatz

Kinder von sechs bis zehn Jahren haben in den Sommerferien die Gelegenheit, den Winterfeldtplatz im Rahmen einer Rallye genauer unter die Lupe zu nehmen. Dabei lernen die Kinder etwas über die Geschichte von Schöneberg und finden heraus, wie die Menschen dort früher gelebt haben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer forschen und sammeln Hinweise. Am Ende der Rallye finden sie eine geheimnisvolle Kiste. Start der Rallye ist am Jugend Museum.