Wie sich Pflanzen auf Papier drucken lassen, lernen Kinder in einem Workshop im Medienkompetenzzentrum CIA. Sie gestalten damit Geschenk- und Briefpapiere. Auch alte Stoffe werden neu eingefärbt und bedruckt, dabei werden ausschließlich natürliche Materialien verwendet. Die Prozesse nehmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Kamera und Mikrofon auf und schneiden das Material als Videotutorials. Neben diesem bietet das Medienkompetenzzentrum CIA in den Sommerferien noch weitere Workshops an.