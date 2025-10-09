Laternenlauf durch den Tierpark

03. bis 16. November 2025

Tierpark Berlin

Bei einem geheimnisvollen Rundgang erleuchten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren Laternen den Tierpark.

Rund um den Martinstag veranstaltet der Tierpark Berlin geheimnisvolle Laternenumzüge durch den Tierpark. Dabei erfahren die Besucherinnen und Besucher, wie dieser alte Brauch entstanden ist. Außerdem wird es um Bräuche, Mythen und Legenden in der Tierwelt gehen.

Laternenlauf durch den Tierpark Berlin
Tierpark Berlin
3. November 2025
16. November 2025
Eintritt
10 Euro, Kinder bis 4 Jahre kostenlos
Zeiten
jeweils von 15.45 Uhr bis 17 Uhr

Tierpark Berlin

Am Tierpark 125
10319 Berlin

