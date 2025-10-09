Laternenlauf durch den Tierpark

© dpa
Bei einem geheimnisvollen Rundgang erleuchten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren Laternen den Tierpark.
Rund um den Martinstag veranstaltet der Tierpark Berlin geheimnisvolle Laternenumzüge durch den Tierpark. Dabei erfahren die Besucherinnen und Besucher, wie dieser alte Brauch entstanden ist. Außerdem wird es um Bräuche, Mythen und Legenden in der Tierwelt gehen.
