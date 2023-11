Laternenumzug in Friedrichshain

In Friedrichshain startet am Martinstag der erste Laternenumzug. Um 15 Uhr können Familien und Kinder in der Projekt:Kirche in der Wühlischstraße 40 gemeinsam Laternen basteln. Der Umzug startet um 16.30 Uhr an der Ecke Wühlischstraße / Gärtnerstraße und führt zur Offenbarungskirche in der Simplonstraße. An einem Feuer, bei Tee und Gebäck können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann der Martinsgeschichte lauschen.