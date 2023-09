Bei einem Hip-Hop-Workshop im Centre Bagatelle lernen Kinder und Jugendliche von acht bis 14 Jahren in den Herbstferien ganz unterschiedliche Tanzstile kennen. Dazu zählen Contemporary, Freestyle, Modern Dance und Hip Hop. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden die unterschiedlichen Stile miteinander kombinieren. Bei den Trainingssequenzen werden sowohl der Geist als auch der Körper aktiviert. Das Centre Bagatelle bietet in den Herbstferien noch weitere Workshops an.