Ferienworkshops in der Alten Möbelfabrik

Die Tage werden dunkler, der Boden matschiger und das Licht trüber: Kein Grund, sich dem Herbstblues hinzugeben!

Mit einer bunten Mischung aus Theater, Musik und viel guter Laune können die Berliner Kids dem herbstlichen Trübsinn in der Alten Möbelfabrik den Kampf ansagen. Die Workshops in den Herbstferien richten sich an Kinder zwischen 13 und 15 Jahren. Eine Anmeldung für die kostenlosen Ferienworkshops ist empfohlen. Zudem sollten die kleinen Teilnehmer ihre Verpflegung selbst mitbringen.