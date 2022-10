Ferienakademie im Haus am Waldsee

Ausgangspunkt der Akademie ist die Ausstellung « Female Remedy », bei welcher die Künstlerin Leila Hekmat das Haus am Waldsee in eine Welt voller skurriler Gestalten verwandelt. Unter Anleitung entwickeln die kleinen Workshopteilnehmer:innen eigene Figuren und dichten ihnen besondere Superkräfte an. Gemeinsam gestalten sie so ein großes Bühnenbild voller Skurrilität.