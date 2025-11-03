Halloween am Potsdamer Platz

31. Oktober 2025

Halloween

Mit einem vielseitigen Angebot findet am Potsdamer Platz ein Halloween-Fest statt. Neben Gruselschminken, einem Tanzworkshop und Stelzenkünstlerinnen gibt es auch eine Halloween-Parade.

Gruselig wird es zu Halloween auch am Potsdamer Platz mit zahlreichen Programmpunkten. Bei einem Workshop können Kinder Gruselmasken und Trick-or-Treat-Beutel basteln und sich schminken lassen. Außerdem haben die Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, ihrem mitgebrachten Kürbis eine gruselige Fratze zu schnitzen. Dazu kommen ein Tanz-Workshop und eine Halloween-Parade. Stelzenkünstlerinnen sorgen mit ihren Halloween-Kostümen für eine besondere Stimmung.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Halloween in the Playce
Location
Potsdamer Platz
Beginn
31. Oktober 2025 14:00 Uhr
Ende
31. Oktober 2025 19:00 Uhr
Eintritt
kostenlos

Potsdamer Platz

Adresse
Potsdamer Platz
10785 Berlin

Verkehrsanbindungen

