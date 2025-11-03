Reise ins Weltall

31. Oktober 2025

Vollmond Ã¼ber Berlin

In der Archenhold-Sternwarte erleben Familien und Kinder einen Flug mit dem Planetariums-Raumschiff. Dabei lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur Tag- und Nachtseite der Erde kennen, sondern auch den Mond mit seinen unzähligen Kratern sowie die Sonne.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Raumschiff Erde
Location
Archenhold-Sternwarte
Beginn
31. Oktober 2025 11:30 Uhr
Ende
31. Oktober 2025 12:30 Uhr
Eintritt
10 Euro, ermäßigt 8 Euro

Archenhold-Sternwarte

Adresse
Alt-Treptow 1
12435 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 3. November 2025