Eine Reise ins Weltall unternehmen Familien und Kinder ab fünf Jahren in der Archenhold-Sternwarte. Mit dem Planetariums-Raumschiff starten sie in den Weltraum. Dort entdecken sie die Tagseite und die Nachtseite der Erde, den Mond mit seinen unzähligen Kratern und dunklen Flecken und zu guter Letzt die Sonne.