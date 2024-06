Wer immer schon mal rappen wollte, hat in der Amerika-Gedenkbibliothek nun die Gelegenheit dazu. Jugendliche ab 15 Jahren können dort reden, lachen und rappen und dabei einen Song entstehen lassen. Thematisch dreht sich dabei alles um Europa. Die Jugendlichen bringen zum Ausdruck, was sie fühlen, wenn sie an Europa denken.