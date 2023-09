Bei einem Workshop unter dem Titel "Alles Gold, was glänzt" geht es um Gold in der Kunst. Denn manchmal sind nicht nur die Rahmen, sondern auch die Gemälde selbst golden wie im Falle von Werken des Malers Gustav Klimt. Familien und Kinder besuchen die Sonderausstellung „Secessionen: Klimt, Stuck, Liebermann“ und erfahren, wie das Gold auf die Leinwand kommt und wen der Künstler mit Gold gemalt hat. Der Workshop richtet sich an Familien mit Kindern von sechs bis 12 Jahren.