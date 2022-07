"Alle anders anders" im Labyrinth Kindermuseum

Im Labyrinth Kindermuseum können Kinder und Familien herausfinden, was der Körper alles kann und in einem Workshop lernen, wie Gebärdensprache funktioniert.

Das Labyrinth Kindermuseum wird 25 Jahre alt und feiert das in den Sommerferien mit dem Aufleben seiner besten Ausstellungen. Vom 18. bis 24. Juli 2022 ist die Ausstellung "Alle anders anders Jede*r ist einzigartig" dran. Kinder und ihre Familien können herausfinden, was der Körper alles kann. Wer möchte, kann sich im Nicht-Gucken-Tischdecken oder beim Rolli-Parcours versuchen. Am Samstag können interessierte Familien in einem Workshop die Prinzipien der Gebärdensprache lernen. Auch das Schreiben mit Brailleschrift steht auf dem Programm.