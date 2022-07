Für Kinder, Jugendliche und Familien aus Tempelhof-Schöneberg findet am 27. Juni ein großes Sommerfest am Wannsee statt.

Am 27. Juni 2022 laden das Jugendamt Tempelhof-Schöneberg, das Kinder- und Jugendparlament und die VIA Werkstätten alle Kinder, Jugendlichen und Familien aus Tempelhof-Schöneberg zu einem großen Sommerfest am Wannsee ein.