Familienkonzert Peter und der Wolf

Beim Familienkonzert in den Gärten der Welt kommt neben dem Hörgenuss auch der Spaß für große und kleine Menschen im Publikum nicht zu kurz.

Zum ersten Mal lädt das Akademische Orchester Berlin in den Gärten der Welt große und kleine Menschen mit Spaß an klassischer Musik zu einem Familienkonzert ein. Für die Premiere wurden zwei Highlights der klassischen Musik ausgewählt: Zum Besten gegeben werden "Peter und der Wolf" und der "Schicksals-Sinfonie". Zu dem Konzert unter freiem Himmel sind Klassik-Neulinge ebenso willkommen wie eingefleischte Fans. Bevor die absoluten Profis an den Instrumenten übernehmen, beginnt das Konzert mit den Musikerinnen und Musikern der Zukunft: Kinder aus dem Projekt der "CeBraGeiger". Für das Konzert werden keine Sondereintrittskarten benötigt, es reicht eine Tageskarte für die Gärten der Welt.