Jubiläumsfest der Jugendkunstschule Spandau

Die Kunstbastion - Jugendkunstschule Spandau feiert ihren 25. Geburtstag mit einem bunten Fest gebührend.

Mit spannenden Aktionen lockt die Jugendkunstschule kleine Besucherinnen und Besucher in die Zitadelle Spandau. Die Kids können sich im Töpfern, Basteln, Malen und Bauen kreativ austoben. Dabei steht der Spaß am Experimentieren und Ausprobieren an vorderster Stelle. Die Zitadelle selbst stellt für die Kids ein weiteres Highlight da, welches mit viel Energie erkundet werden möchte.