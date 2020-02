Der kalte Winter dauert noch eine Weile an. Da kommt bei einem Besuch in Bullerbü richtige Frühlingsvorfreude auf.

Los geht es in der gemütlichen Leseecke. Bei einer Lesung von «Lustiges Bullerbü» lernen Kids ab fünf Jahren Lisa, Bosse, Inga, Lasse, Britta, Ole und Kerstin - die kindischen Bewohner der drei Bauernhöfe in Bullerbü - (wieder) kennen. Anschließend geht es ans Basteln oder Dosenwerfen. Bullerbü-Fans können ihr Wissen bei einem Quiz unter Beweis stellen. Zum Abschluss wird ein Bullerbü-Film aus den 1960er Jahren gezeigt. Süßschnäbel müssen nicht mit leerem Magen nach Hause gehen.

Auf einen Blick

Was: Bullerbü am Helmholtzplatz

Wann: 23. Februar 2020

Wann genau: ab 15 Uhr

Wo: Buchbox! Kinderbühne am Helmholtzplatz

Eintritt: 5 Euro