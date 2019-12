Kunterbunte Pool-Party

Sommer-Feeling am Nikolaus-Wochenende: In Wedding steigt eine rockige Pool-Party.

Ein wilder Nachmittag kündigt sich im Kombibad Seestraße an. Die kleinen Wasserratten können mit riesigen Spielgeräten im Schwimmbad herumtollen, dank einer Laufmatte über das Wasser rennen, sich bei Wettbewerben messen und für einige Stunden das dunkle Winterwetter vergessen.



Die Kids können in den verschiedensten Disziplinen gegeneinander antreten. Unter anderem gibt es einen Hula-Hoop-Contest, ein Luftgitarren-Wettbewerb und eine Rettungsaktion für gelbe Entchen. Außerdem wagen sich die Teilnehmer an einen Rekordversuch: Schaffen sie es, den Rekord im Badekappenfüllen zu knacken?