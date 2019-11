Fluchtgeschichten für Kinder mit Nepomuk und Bärlihupf

Im Notaufnahmelager Marienfelder werden Fluchtgeschichten aus der DDR kindgerecht erklärt.

Nepomuk und Bärlihupf sind zwei Kuscheltiere, die mit ihren kleinen Besitzern den Weg von der DDR in den Westen geschafft haben. Anhand der beiden Ausstellungstücke wird Kindern anschaulich erklärt, was es für Fluchtursachen gab, auf welchen Wegen die Menschen geflohen sind und wie die Realität auf der Flucht aussah. Dabei entdecken die kleinen Besucher zahlreiche weitere Ausstellungsobjekte in der Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde.