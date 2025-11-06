Martinsumzug durch Alt-Lichtenberg

Rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählte die beliebte Veranstaltung im vergangenen Jahr. Der Umzug startet am Freiaplatz und führt durch das Nibelungenviertel zum Hans-Zoschke-Stadion. Begleitet werden die kleinen Glühwürmchen in spe wieder von einem Martinsreiter.



In der Howoge Arena können die Besucherinnen und Besucher der Geschichte des heiligen Martin lauschen. Zum Aufwärmen gibt es heiße Getränke und Gegrillte - auch dürfen die Martinshörnchen nicht fehlen.