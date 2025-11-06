Martinsumzug durch Alt-Lichtenberg

08. November 2024

Laternenumzug zum Martinstag

© dpa

Bereits zum elften Mal ziehen hunderte Kinder mit leuchtenden Laternen vom Freiaplatz ausgehend durch Alt-Lichtenberg.

Rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählte die beliebte Veranstaltung im vergangenen Jahr. Der Umzug startet am Freiaplatz und führt durch das Nibelungenviertel zum Hans-Zoschke-Stadion. Begleitet werden die kleinen Glühwürmchen in spe wieder von einem Martinsreiter.

In der Howoge Arena können die Besucherinnen und Besucher der Geschichte des heiligen Martin lauschen. Zum Aufwärmen gibt es heiße Getränke und Gegrillte - auch dürfen die Martinshörnchen nicht fehlen.

Auf einen Blick

Martinstag
Martinsumzug durch Alt-Lichtenberg 2024
Location
Freiaplatz
Beginn
8. November 2024
Start
16 Uhr
Eintritt
Kostenlos

Freiaplatz

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Rüdigerstraße 39-40
10635 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte sie auch interessieren

Aktualisierung: 6. November 2025