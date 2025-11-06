Martinsumzug durch Alt-Lichtenberg

© dpa
Martinstag: Laternenumzüge in Berlin
Beliebte Tradition: Rund um den 11. November ziehen die kleinen und großen Berliner Kids mit leuchtenden Laternen durch die Straßen. mehr
Bereits zum elften Mal ziehen hunderte Kinder mit leuchtenden Laternen vom Freiaplatz ausgehend durch Alt-Lichtenberg.
Rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählte die beliebte Veranstaltung im vergangenen Jahr. Der Umzug startet am Freiaplatz und führt durch das Nibelungenviertel zum Hans-Zoschke-Stadion. Begleitet werden die kleinen Glühwürmchen in spe wieder von einem Martinsreiter.
In der Howoge Arena können die Besucherinnen und Besucher der Geschichte des heiligen Martin lauschen. Zum Aufwärmen gibt es heiße Getränke und Gegrillte - auch dürfen die Martinshörnchen nicht fehlen.
