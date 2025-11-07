Sankt-Martins-Fest in Kreuzberg

11. November 2024

Laternenumzug zum Martinstag

In Kreuzberg wird der Martinstag mit einem Laternenumzug ab der Admiralbrücke gefeiert.

Der Umzug führt von der Admiralbrücke zur Christuskirche am Zickenplatz (Hohenstraufenplatz). Dort wird die Sage von Sankt Martin erzählt, der seinen Mantel mit einem frierenden Bettler teilte. Es gibt Kinderpunsch und Martinsbrötchen. Das Programm wird gemeinsam von der Evangelischen Kirchengemeinde Kreuzberg und der Evangelisch-methodistischen Christuskirche organisiert. Teilnehmer:innen sollten ihre eigenen Laternen mitbringen.

Auf einen Blick

Martinstag
Sankt-Martins-Fest in Kreuzberg 2024
Uhrzeit
16 Uhr
Location
Admiralbrücke, Ecke Planufer
Beginn
11. November 2024
Eintritt
Kostenlos

Admiralbrücke

Adresse
Admiralstraße
10967 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 7. November 2025