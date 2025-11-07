Sankt-Martins-Fest in Kreuzberg

© dpa
Martinstag: Laternenumzüge in Berlin
Beliebte Tradition: Rund um den 11. November ziehen die kleinen und großen Berliner Kids mit leuchtenden Laternen durch die Straßen. mehr
In Kreuzberg wird der Martinstag mit einem Laternenumzug ab der Admiralbrücke gefeiert.
Der Umzug führt von der Admiralbrücke zur Christuskirche am Zickenplatz (Hohenstraufenplatz). Dort wird die Sage von Sankt Martin erzählt, der seinen Mantel mit einem frierenden Bettler teilte. Es gibt Kinderpunsch und Martinsbrötchen. Das Programm wird gemeinsam von der Evangelischen Kirchengemeinde Kreuzberg und der Evangelisch-methodistischen Christuskirche organisiert. Teilnehmer:innen sollten ihre eigenen Laternen mitbringen.
