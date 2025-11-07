Sankt-Martins-Fest in Kreuzberg

Der Umzug führt von der Admiralbrücke zur Christuskirche am Zickenplatz (Hohenstraufenplatz). Dort wird die Sage von Sankt Martin erzählt, der seinen Mantel mit einem frierenden Bettler teilte. Es gibt Kinderpunsch und Martinsbrötchen. Das Programm wird gemeinsam von der Evangelischen Kirchengemeinde Kreuzberg und der Evangelisch-methodistischen Christuskirche organisiert. Teilnehmer:innen sollten ihre eigenen Laternen mitbringen.