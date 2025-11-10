Laternenumzug im Museumsdorf Düppel

Mittelalter im Laternenschein: Mit Pferd und Reiter an der Spitze spazieren Kinder mit ihren Laternen durch historische Gassen und an bezaubernden Gärten vorbei. Im warmen Licht der bunten Laternen zeigt sich das Museumsdorf von seiner atmosphärischen Seite. Die Märchenhexe Silberzweig begleitet das Geschehen mit Erzählungen. Dazu gibt es Musik der Gruppe „Wolgemut“. Der Umzug dauert eine Stunde.