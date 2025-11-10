Laternenumzug im Museumsdorf Düppel

© dpa
Martinstag: Laternenumzüge in Berlin
Beliebte Tradition: Rund um den 11. November ziehen die kleinen und großen Berliner Kids mit leuchtenden Laternen durch die Straßen. mehr
Im November lädt auch das Museumsdorf Düppel zum Laternenumzug ein.
Mittelalter im Laternenschein: Mit Pferd und Reiter an der Spitze spazieren Kinder mit ihren Laternen durch historische Gassen und an bezaubernden Gärten vorbei. Im warmen Licht der bunten Laternen zeigt sich das Museumsdorf von seiner atmosphärischen Seite. Die Märchenhexe Silberzweig begleitet das Geschehen mit Erzählungen. Dazu gibt es Musik der Gruppe „Wolgemut“. Der Umzug dauert eine Stunde.
