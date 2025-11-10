Laternenumzug im Museumsdorf Düppel

08. November 2025

Laternenumzug

Im November lädt auch das Museumsdorf Düppel zum Laternenumzug ein.

Mittelalter im Laternenschein: Mit Pferd und Reiter an der Spitze spazieren Kinder mit ihren Laternen durch historische Gassen und an bezaubernden Gärten vorbei. Im warmen Licht der bunten Laternen zeigt sich das Museumsdorf von seiner atmosphärischen Seite. Die Märchenhexe Silberzweig begleitet das Geschehen mit Erzählungen. Dazu gibt es Musik der Gruppe „Wolgemut“. Der Umzug dauert eine Stunde.

Auf einen Blick

Martinstag
Laternenumzug 2025
Location
Museumsdorf Düppel
Beginn
8. November 2025
Ende
8. November 2025
Startzeiten
16:30 und 18:30 Uhr
Eintritt
7 Euro, bis 18 Jahre frei

Museumsdorf Düppel

Adresse
Clauertstraße 11
14163 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 10. November 2025