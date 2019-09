Drachen bauen und steigen lassen

Mithilfe des Windes lassen sich wunderliche Flugobjekte in den Himmel befördern. Doch wie entsteht er eigentlich?

Zunächst einmal beschäftigen sich die Workshop-Teilnehmer mit der Entstehung von Wind und dessen Eigenschaften. Anschließend geht es ans Basteln: Neue und außergewöhnliche Flugobjekte wollen gefertigt werden. Geprüft und ausgiebig getestet werden diese direkt vor Ort, auf dem Tempelhofer Feld. Besonderes Highlight: Da die Veranstaltung in den Abendstunden stattfindet, werden die selbstgebastelten Drachen auch noch zum Leuchten gebracht.

