Skate by Night Familientag

Für den Familientag passt Skate by Night die Strecke für kleine Teilnehmer an. In zwei Runden von jeweils einer guten Stunde geht es auf Inline-Skates durch die Berliner Innenstadt an verschiedenen Sehenswürdigkeiten vorbei. Eine Runde ist ca. sechs Kilometer lang. Bevor es losgeht, warten ab 18 Uhr zahlreiche Attraktionen in der Mall of Berlin auf die Teilnehmer. Wer nach der ersten Runde gegen 21:20 Uhr müde ist, kann natürlich die Skates ausziehen und nach Hause gehen. Für alle Anderen geht es um 21:40 Uhr erneut auf die Straße.