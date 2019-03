Das Shoppingcenter liegt direkt am Leipziger Platz in der Nähe des Potsdamer Platzes und bietet einen Mix aus Mode, Luxus, Technik und Gastronomie.

© Mall of Berlin

Das Stadtquartier am Leipziger Platz rund um die Mall of Berlin schließt die städtebauliche Lücke zwischen Potsdamer Platz und Friedrichstraße und bietet eine Mischung aus Shopping, Gastronomie, Unterhaltung, Hotel, Büro und Wohnen. Für den Shoppingbereich stehen rund 76.000 Quadratmeter als Verkaufsfläche zur Verfügung. Die Mall of Berlin (LP12) wurde im September 2014 eröffnet und bietet auf vier Etagen Platz für etwa 300 Geschäfte.