Workshop: Film-Abenteuer

In der Perlenkind FilmWerkstatt können Kinder ab 9 Jahren einen eigenen Film gestalten.

Kinder von 9 bis 13 Jahre können in den Herbstferien spielerisch lernen, wie Filme entstehen - von der ersten Idee über den Dreh bis hin zur Postproduktion.

Regie, Schauspiel, Dreh und Schnitt

Der Workshop gliedert sich in vier Abschnitte. Zunächst werden die Kinder in die Welt des Films eingeführt. Anschließend lernen sie die grundlegenden Techniken beim Filmen und testen die verschiedenen Rollen am Set aus - vom Regisseur zum Schauspieler. Nun geht es ans Drehen: Die Aufgaben sind verteilt und der Film wird mithilfe einer Videokamera aufgenommen. Schließlich wird der Film im letzten Schritt geschnitten und vertont.