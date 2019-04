Beim Kinder- und Jugendzirkus Cabuwazi können Kinder ab 7 Jahren die Welt des Zirkus entdecken.

In den Cabuwazi Zirkusferien können Kinder selbst in die Manege treten und Zirkusluft schnuppern. Spielerisch und fantasievoll arbeiten sie fünf Tage lang an ihrer eigenen Performance, die Freitags in einer einstündigen abschließenden Show im Grand Chapiteau vor Freunden und Familie präsentiert wird. Für das leibliche Wohl ist während der Zirkusferien mit einem warmen Mittagessen gesorgt.