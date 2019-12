Kinderführung: Fleischfressende Pflanzen

01. Dezember 2019

Am Sonntag wird es im Botanischen Garten gefährlich. Kinder tauchen in einer spannenden Führung in die Welt der fleischfressenden Pflanzen ein.

© dpa

Dipl. Biologin Beate Senska führt Kinder ab 5 Jahren durch den Botanischen Garten. Im Fokus stehen die faszinierenden Pflanzen, die sich mitunter auch von Lebewesen ernähren. Gemeinsam werden die unterschiedlichen Fallen untersucht und besprochen. Kindgerecht erklärt gibt es zudem spannende Informationen zu den Lebensbedingungen und Bedürfnissen der grünen Karnivoren. Zum Schluss sollte jeder Teilnehmer die Frage beantworten können, ob der Weihnachtsmann von einer fleischfressenden Pflanze gefressen werden könnte.

Auf einen Blick Was: Kinderführung: Fleischfressende Pflanzen

Wann: 01. Dezember 2019

Wann genau: 14 bis 15 Uhr

Wo: Botanischer Garten

Kosten: 3 Euro + ermäßigten Garteneintritt 3 Euro : Kinderführung: Fleischfressende Pflanzen: 01. Dezember 2019: 14 bis 15 Uhr: 3 Euro + ermäßigten Garteneintritt 3 Euro

Botanischer Garten zum Stadtplan

Adresse Königin-Luise-Str. 6 14195 Berlin Zum Stadtplan

