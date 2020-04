Kinderuniversität der Charité: Labormedizin

Kinder können die Kinderuniversität der Charité besuchen und eine eigens für sie kreierte Vorlesung besuchen.

Für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren kann die Universität auch früher kommen, als gedacht: Die Charité bietet die Kinderuniversität an. Unter dem Motto «Wie lebt mein Körper – schlaue Antworten für schlaue Köpfe» können die kleinen Studenten einmal im Monat Vorlesungen der Charité besuchen und Wissenswertes außerhalb der Schule lernen. Die Inhalte werden kindgerecht aufgearbeitet und verständlich gemacht. Als Nachbereitung erhalten Kinder Unterlagen, mit denen sie zuhause weiterlernen können. Beim Besuch der Vorlesung erhält man zudem ein Diplom «Spezialist für den Körper».

