Kunstfestival Junge Kunst Nk

24. bis 26. Juni 2022

Das Kunstfestival Junge Kunst Nk findet in Neukölln statt und bietet eine künstlerische Entdeckungsreise zum diesjährigen Motto ‍"Eat your head off, wild sweet and digital".

An dem Festival nehmen jedes Jahr über 30 Jugendeinrichtungen, Kunst- und Kreativorte teil und bieten den Besuchern ein vielfältiges Programm, bei dem sie selbst gestalten, zuschauen und ausprobieren können.

Motto 2022 In der neunten Ausgabe des Festivals setzen sich die Teilnehmer mit dem Motto ‍"Eat your head off, wild sweet and digital" kreativ auseinander. Gezeigt werden Präsentationen von Kunstworkshops aus Virtual Reality, Photographie, Sound, Installation, Malerei und Graphik.

Auf einen Blick Was: Kunstfestival Junge Kunst Nk 2022

Wann: 24. bis 26. Juni 2022

Wo: Bruno-Taut Pavillon

Eintritt: frei

Adresse Dammweg 216 12057 Berlin Zum Stadtplan