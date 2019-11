Zum 7. Mal veranstaltet die Musikschule tomatenklang ihre Rockshow «Tomate Rockt!». Hier treten Kinder und Jugendliche ab acht Jahren auf und begeistern mit mutigem Auftreten.

Die Veranstaltung findet, wie in den Vorjahren, in den atmosphärischen Katakomben der Musikbrauerei statt und ist eine Kooperation mit dem Heinrich-Schliemann-Gymnasium. Jungen musikalischen Talenten wird hier eine Plattform geboten, sich in einer Band auszutoben und das Gelernte im Rahmen einer Band und eines Konzerts vorzutragen. Das stimmungsvolle Event unterhält sowohl Gleichaltrige wie auch deren Eltern.