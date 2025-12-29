Einen E-Motor für das Fahrrad bauen

28. Dezember 2025

E-Bikes werden in der Mifa produziert

© dpa

Wer sein Fahrrad aufrüsten möchte, hat in einem Workshop im Deutschen Technikmuseum die Gelegenheit dazu. Familien und Kinder bauen dort einen Elektromotor für das eigene Fahrrad.

Familien und Kinder ab acht Jahren lernen im Deutschen Technikmuseum verschiedene Elektromotoren und deren Funktionsweise kennen. Außerdem bauen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst einen einfachen Elektromotor und erfahren dazu, wie dieser ein Fahrrad antreibt.

Auf einen Blick

Workshop
Rückenwind: E-Motor für Dein Rad!
Location
Deutsches Technikmuseum
Beginn
28. Dezember 2025 13:00 Uhr
Ende
28. Dezember 2025 16:00 Uhr
Kurszeiten
Start um 13, 13.45, 14.30 und 15.15 Uhr, Dauer etwa 30 Minuten
Eintritt
kostenlos für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren

Deutsches Technikmuseum

Adresse
Trebbiner Straße 9
10963 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 29. Dezember 2025