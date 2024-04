Viele junge Menschen interessieren sich dafür, was in der Welt und in ihrem Alltag passiert. Bei der Europawahl am 9. Juni dürfen erstmalig auch alle 16- und 17-Jährigen wählen. Und vorher haben in der Amerika-Gedenkbibliothek auch die Jüngeren Gelegenheit dazu. Bei der U16-Wahl können sie nicht nur ihre Meinung sagen und ihre Stimme abgeben, sondern sich auch darüber austauschen, was sie beschäftigt.