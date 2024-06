EM-Fanmeile am Brandenburger Tor wird eröffnet

Die Veranstalter bitten Fans, frühzeitig zum Gelände zu kommen, um längere Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen zu vermeiden. Einlass ist ab 16 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Fanmeile in der Hauptstadt zählte zu den größten Schauplätzen der Heim-WM im Jahr 2006, dem «Sommermärchen». Parallel dazu wird am Mittwoch auch ein umfassendes Kulturprogramm eingeläutet, das die EM in Berlin begleitet - darunter Lesungen, Ausstellungen und ein Sommerkino.