Eröffnungsshow des Fußballkultursommers

In dem Pop Up-Park am Brandenburger Tor wird der Fußball gefeiert. Die große Eröffnungsshow markiert den Beginn des Fußballkultursommers in Berlin, der die Fußball-EM 2024 begleitet. Bei der Show werden unter anderen Luciano, Alvaro Soler, Elif und Leony auftreten. Weiteres Highlight ist eine von Sadeck Berrabah choreografierte Tanzshow. Hadnet Tesfai führt durch den Abend.