Fest der Jugendkunstschulen

Unter dem Motto «Kultur pur unter der Weltzeituhr» laden die Berliner Jugendkunstschulen zum großen Familienfest auf dem Alexanderplatz.

Kleine Besucher:innen können sich auf eine geballte Portion Kunst freuen. An mehreren Ständen laden die Kunstschulen dazu ein, verschiedene Techniken auszuprobieren - vom Malen und Zeichnen über Upcycling hin zu Collagen. Ein Bühnenprogramm sorgt für Unterhaltung. Details zum Programm folgen zeitnah zur Veranstaltung.

Wer seine Sommerferien in Berlin verbringt, wird sich alles andere als langweilen. Die besten Tipps gibt es hier. mehr

© dpa

Die Auswahl an guten Eisdielen & Eiscafés in Berlin ist enorm. Doch auch am Berliner-Eishimmel glänzen einige Eiscreme-Sterne heller als andere: Die Top10-Eisdielen der Berlin.de-Redaktion. mehr