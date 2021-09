Filmparty: 35 Jahre Theo Tintentatze

Der blaue Löwe Theo Tintenkatze präsentiert mittlerweile bereits seit 35 Jahren den Kinderfilm des Monats. Das Jubiläum wird gebührend gefeiert.

Auf dem Programm stehen ein Beatbox-Workshop mit Europameister und Vize-Weltmeister Mando sowie zwei Filmvorführungen. Im belgischen Kurzfilm «Der erste Schritt» kommen zwei schüchterne Kinder auf einem Supermarktparkplatz ganz ohne Worte ins Gespräch. Der Höhepunkt von Theos Geburtstagsparty ist die Vorführung des schwedischen Films «Sune vs. Sune», in welchem der titelgebende Held gegen einen gleichnamigen Rivalen durchsetzen, der zu allem Überdruss auch noch netter, charmanter und cooler zu sein scheint.

