Drachenevent auf dem Tempelhofer Feld

Das beliebte Festival der Riesendrachen muss auch 2021 ausfallen. Dennoch werden im September zahlreiche bunte Drachen über das Feld schweben - mit Abstand.

Auf dem Tempelhofer Feld werden am 11. und 12. September zwischen den Eingängen S-Bahnhof Tempelhof und Paradestraße Drachenbastelsets und Picknickpakete verteilt. So können Familien mit Kids unter Einhaltung der Abstandsregeln eine gemütlichen Tag voller bunter Drachen über ihren Köpfen genießen.

Anfang September ist es wieder so weit: Die Hauptstadt erstrahlt beim Festival of Lights in den herrlichsten Farben.