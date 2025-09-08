Seit 2008 kommen Musikerinnen und Musiker aus aller Welt im Sowieso zusammenkommen. Auf dem Programm stehen Jazz in vielen Facetten, freie Improvisation und internationale Projekte, die sonst selten in Berlin zu hören sind. Die Bar lebt von Spontanität und Offenheit, sodass jeder Abend ein anderes musikalisches Erlebnis bereithält.