© dpa
Jazzhauptstadt Berlin
Berlin ist eine Jazz-Stadt! Hier gibt es ausführliche Infos über Kneipen, Events, Festivals...and all that Jazz. mehr
© dpa
Das Sowieso in Neukölln ist ein Ort, an dem Jazz, Avantgarde und experimentelle Musik aufeinandertreffen.
Seit 2008 kommen Musikerinnen und Musiker aus aller Welt im Sowieso zusammenkommen. Auf dem Programm stehen Jazz in vielen Facetten, freie Improvisation und internationale Projekte, die sonst selten in Berlin zu hören sind. Die Bar lebt von Spontanität und Offenheit, sodass jeder Abend ein anderes musikalisches Erlebnis bereithält.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Berlin ist eine Jazz-Stadt! Hier gibt es ausführliche Infos über Kneipen, Events, Festivals...and all that Jazz. mehr
© W. Brückner
Beschreibungen, Adressen und Fotostrecken zu den interessantesten und wichtigsten Party-Locations Berlins. mehr