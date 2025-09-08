Sowieso

Das Sowieso in Neukölln ist ein Ort, an dem Jazz, Avantgarde und experimentelle Musik aufeinandertreffen.

Seit 2008 kommen Musikerinnen und Musiker aus aller Welt im Sowieso zusammenkommen. Auf dem Programm stehen Jazz in vielen Facetten, freie Improvisation und internationale Projekte, die sonst selten in Berlin zu hören sind. Die Bar lebt von Spontanität und Offenheit, sodass jeder Abend ein anderes musikalisches Erlebnis bereithält.

Öffnungszeiten
Mittwoch bis Samstag ab 20 Uhr
Barrierefrei
Nicht bekannt
Programm
www.sowiesoberlin.com

Sowieso

Adresse
Weisestraße 24
12049 Berlin

Verkehrsanbindungen

