The Hat Bar

  • The Hat Bar Berlin 2

    © The Hat Bar Berlin

    Jamsession in der Hat Bar

  • The Hat Bar

    © The Hat Bar Berlin

    The Hat Bar in Berlin Charlottenburg

Unter S-Bahn-Bögen gelegen, verzaubert The Hat Bar mit lockerer Stimmung, täglichen Jam-Sessions und exzellenten Cocktails.

The Hat Bar befindet sich in der Nähe vom Zoologischen Garten und empfängt Besucherinnen und Besucher in intimer Atmosphäre. Nacht für Nacht gibt es bei freiem Eintritt spontane Jam-Sessions mit Berliner und internationalen Jazz Artists. Mit ihrer Mischung aus Nähe, Spontaneität und hochklassiger Musik wird die Bar zu einem Ort, an dem man den Alltag vergessen und echten Jazz erleben kann.

Auf einen Blick

Öffnungszeiten
Montag bis Sonntag von 20 bis 2 Uhr
Barrierefrei
Nicht bekannt
Website
thehatbar.de

The Hat Bar

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Lotte-Lenya-Bogen 500
10623 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Saxophonistin Kathrin Eipert

© dpa

Jazzhauptstadt Berlin

Berlin ist eine Jazz-Stadt! Hier gibt es ausführliche Infos über Kneipen, Events, Festivals...and all that Jazz.  mehr

Jazz Club

© EIC Agency, LLC / www.Fotolia.com

Jazzkneipen und -clubs

Von A-Trane bis Zig Zag: Jazzliebhaber werden in Berlin schnell fündig.  mehr

Schöner Tanz in den Mai @ Kalkscheune

© W. Brückner

Clubguide

Beschreibungen, Adressen und Fotostrecken zu den interessantesten und wichtigsten Party-Locations Berlins.  mehr

Aktualisierung: 2. September 2025