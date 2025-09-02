© dpa
Unter S-Bahn-Bögen gelegen, verzaubert The Hat Bar mit lockerer Stimmung, täglichen Jam-Sessions und exzellenten Cocktails.
The Hat Bar befindet sich in der Nähe vom Zoologischen Garten und empfängt Besucherinnen und Besucher in intimer Atmosphäre. Nacht für Nacht gibt es bei freiem Eintritt spontane Jam-Sessions mit Berliner und internationalen Jazz Artists. Mit ihrer Mischung aus Nähe, Spontaneität und hochklassiger Musik wird die Bar zu einem Ort, an dem man den Alltag vergessen und echten Jazz erleben kann.
