Die Silent Jazz Bar in Schöneberg ist ein Ort, in dem die Nähe zwischen Musikerinnen, Musikern und Publikum spürbar wird. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf Musik auf hohem Niveau in intimer Atmosphäre freuen. Hier ist der Name Programm: Statt lauter Jamsessions geht es hier ums genussvolle Zuhören. Ein echter Geheimtipp für alle, die Jazz jenseits des Gewohnten erleben wollen.