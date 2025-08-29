Silent Jazz Bar

    Die Silent Jazz Bar befindet sich in der Roten Insel im Bezirk Schöneberg.

    Jazz Trio in der Silent Jazz Bar.

In der Silent Jazz Bar erwartet die Gäste beste Musik in stimmungsvoller Atmosphäre.

Die Silent Jazz Bar in Schöneberg ist ein Ort, in dem die Nähe zwischen Musikerinnen, Musikern und Publikum spürbar wird. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf Musik auf hohem Niveau in intimer Atmosphäre freuen. Hier ist der Name Programm: Statt lauter Jamsessions geht es hier ums genussvolle Zuhören. Ein echter Geheimtipp für alle, die Jazz jenseits des Gewohnten erleben wollen.

Auf einen Blick

Öffnungszeiten
Montag bis Sonntag ab 17 Uhr
Barrierefrei
Barrierearm, Rollstuhlrampe vorhanden
Programm
silentjazzbar.de

Adresse
Naumannstraße 3
10829 Berlin

Verkehrsanbindungen

