© EIC Agency, LLC / www.Fotolia.com
Jazzkneipen und -clubs
Von A-Trane bis Zig Zag: Jazzliebhaber werden in Berlin schnell fündig. mehr
© Silent Jazz Bar
© Silent Jazz Bar
In der Silent Jazz Bar erwartet die Gäste beste Musik in stimmungsvoller Atmosphäre.
Die Silent Jazz Bar in Schöneberg ist ein Ort, in dem die Nähe zwischen Musikerinnen, Musikern und Publikum spürbar wird. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf Musik auf hohem Niveau in intimer Atmosphäre freuen. Hier ist der Name Programm: Statt lauter Jamsessions geht es hier ums genussvolle Zuhören. Ein echter Geheimtipp für alle, die Jazz jenseits des Gewohnten erleben wollen.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© EIC Agency, LLC / www.Fotolia.com
Von A-Trane bis Zig Zag: Jazzliebhaber werden in Berlin schnell fündig. mehr
© W. Brückner
Beschreibungen, Adressen und Fotostrecken zu den interessantesten und wichtigsten Party-Locations Berlins. mehr