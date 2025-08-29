© W. Brückner
Jazz, Funk und Blues gleich um die Ecke vom Zoologischen Garten.
Der legendäre Jazz-Club direkt zwischen dem Delphi-Filmpalast und dem Theater des Westens in Charlottenburg gehört zu einem der ältesten Berliner Clubs. Die Musik ist live, die Gäste kommen in Scharen in den geräumigen Jazzkeller, um Konzerte und Auftritte bei gedimmten Licht und gemütlicher Atmosphäre zu verfolgen. Der Fokus liegt auf traditioneller Jazz-Musik, doch das Quasimodo bietet auch Musikern der Richtungen Funk, Soul, Latin, Blues und Rock eine Plattform.
