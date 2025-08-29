Quasimodo

Jazz, Funk und Blues gleich um die Ecke vom Zoologischen Garten.

Der legendäre Jazz-Club direkt zwischen dem Delphi-Filmpalast und dem Theater des Westens in Charlottenburg gehört zu einem der ältesten Berliner Clubs. Die Musik ist live, die Gäste kommen in Scharen in den geräumigen Jazzkeller, um Konzerte und Auftritte bei gedimmten Licht und gemütlicher Atmosphäre zu verfolgen. Der Fokus liegt auf traditioneller Jazz-Musik, doch das Quasimodo bietet auch Musikern der Richtungen Funk, Soul, Latin, Blues und Rock eine Plattform.

Öffnungszeiten
Mittwoch bis Sonntag ab 17 Uhr
Barrierefrei
Nein
Programm
quasimodo.club

Adresse
Kantstr. 12a
10623 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 29. August 2025