Badenscher Hof

Clubguide
Eine Oase des guten Geschmacks ist der Badensche Hof in Wilmersdorf.
Passend zur Herkunft des Jazz serviert man Cajun-Küche aus New Orleans, beispielsweise ein sehr gut gemachtes Jambalaya. Die Abende sind locker, geprägt durch die Liebe zum Jazz und meist preiswert und unprätentiös.
