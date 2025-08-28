Badenscher Hof

Eine Oase des guten Geschmacks ist der Badensche Hof in Wilmersdorf.

Passend zur Herkunft des Jazz serviert man Cajun-Küche aus New Orleans, beispielsweise ein sehr gut gemachtes Jambalaya. Die Abende sind locker, geprägt durch die Liebe zum Jazz und meist preiswert und unprätentiös.

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag ab 16 Uhr
Programm
www.badenscher-hof.de

Badenscher Hof

Adresse
Badensche Straße 29
10715 Berlin

