Kunstfabrik Schlot

Musiker im Schlot

Beat of Sweden im Jazzclub Schlot in Berlin

© abbilder/CreativeCommons

Auch der Schlot bietet häufig Jazz vom Feinsten. Vor allem ist dieser Jazzkeller ein beliebter Treffpunkt der Berliner Szene.

Daneben finden regelmäßig auch Kleinkunst- und Comedy-Programme statt. Jeden Sonntagmittag amüsieren sich beim Frühschoppen im Schlot hunderte Zuschauer über eine Leseshow, bei der fünf Autoren und eine Autorin tief gründelnd komische Betrachtungen über alltägliche Nichtigkeiten vorlesen. Sarah Schmidt, Hans Duschke, Horst Evers, Hinark Husen, Andreas Scheffler und Jürgen Witte pflegen diese Vorlesekultur bereits seit über zehn Jahren.

Auf einen Blick

Barrierefrei
Nicht bekannt
Öffnungszeiten
1 Stunde vor Programmbeginn
Programm
kunstfabrik-schlot.de

Kunstfabrik Schlot

Adresse
Invalidenstraße 117
10115 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 28. August 2025