Kunstfabrik Schlot

Daneben finden regelmäßig auch Kleinkunst- und Comedy-Programme statt. Jeden Sonntagmittag amüsieren sich beim Frühschoppen im Schlot hunderte Zuschauer über eine Leseshow, bei der fünf Autoren und eine Autorin tief gründelnd komische Betrachtungen über alltägliche Nichtigkeiten vorlesen. Sarah Schmidt, Hans Duschke, Horst Evers, Hinark Husen, Andreas Scheffler und Jürgen Witte pflegen diese Vorlesekultur bereits seit über zehn Jahren.