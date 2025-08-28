Kunstfabrik Schlot

© dpa
Auch der Schlot bietet häufig Jazz vom Feinsten. Vor allem ist dieser Jazzkeller ein beliebter Treffpunkt der Berliner Szene.
Daneben finden regelmäßig auch Kleinkunst- und Comedy-Programme statt. Jeden Sonntagmittag amüsieren sich beim Frühschoppen im Schlot hunderte Zuschauer über eine Leseshow, bei der fünf Autoren und eine Autorin tief gründelnd komische Betrachtungen über alltägliche Nichtigkeiten vorlesen. Sarah Schmidt, Hans Duschke, Horst Evers, Hinark Husen, Andreas Scheffler und Jürgen Witte pflegen diese Vorlesekultur bereits seit über zehn Jahren.
