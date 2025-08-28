b-flat

Das b-flat ist irgendwo zwischen Jazzclub und Cocktailbar zu verorten, doch Jazz wie Cocktails haben ja auch eine gemeinsame Herkunft.

In Mitte hat sich ebenfalls ein großer Jazzladen etabliert, das B-Flat. In dem schlicht-schönen Raum findet so gut wie jeden Abend ein Konzert statt. Das Programm wechselt zwischen bekannten und noch unbekannten Künstlern.

Öffnungszeiten
Dienstag bis Sonntag von 20 bis 1 Uhr
Programm
www.b-flat-berlin.de

Adresse
Dircksenstraße 40
10178 Berlin

