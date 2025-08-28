© W. Brückner
Clubguide
Das b-flat ist irgendwo zwischen Jazzclub und Cocktailbar zu verorten, doch Jazz wie Cocktails haben ja auch eine gemeinsame Herkunft.
In Mitte hat sich ebenfalls ein großer Jazzladen etabliert, das B-Flat. In dem schlicht-schönen Raum findet so gut wie jeden Abend ein Konzert statt. Das Programm wechselt zwischen bekannten und noch unbekannten Künstlern.
