Aber Café (oben) und Kellerclub (unten) üben friedliche Koexistenz. Der kleine Grenzverkehr läuft über die Straße, eine Innentreppe gibt es nicht. Der Keller sorgt allnächtlich dafür, dass die Junction Bar «The Place for Live Music» bleibt. Jazz, Pop, Blues, Brasil, Rap und Funk – anything goes, Hauptsache live gespielt. Das Ambiente ist gruftig-schwarz, lässt ein Faible für mit Alufolie umkleidete Stützbalken erkennen und ist stilvoll verraucht. Man reicht zur Musik am liebsten Beck’s aus der Flasche, aber auch den einen oder anderen Cocktail, und hält kleine Snacks parat.