Hinsichtlich der Akustik und Anlage gilt das A-Trane in Charlottenburg als eine der wichtigsten Adressen für Jazzkonzerte.
Sogar Herbie Hancock stand schon auf der kleinen Bühne, die seit 1992 existiert. Gerade mal 100 Zuschauer passen in das Lokal. Wer noch keinen Zugang zu Jazz gefunden hat, dem seien die Late Night Jamsessions empfohlen. Begnadete Musiker spielen spontan und improvisiert. Der Eintritt ist frei.
