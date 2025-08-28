A-Trane

Schlagzeug in blaues Licht getaucht

© TEA - Fotolia.com

Hinsichtlich der Akustik und Anlage gilt das A-Trane in Charlottenburg als eine der wichtigsten Adressen für Jazzkonzerte.

Sogar Herbie Hancock stand schon auf der kleinen Bühne, die seit 1992 existiert. Gerade mal 100 Zuschauer passen in das Lokal. Wer noch keinen Zugang zu Jazz gefunden hat, dem seien die Late Night Jamsessions empfohlen. Begnadete Musiker spielen spontan und improvisiert. Der Eintritt ist frei.

Auf einen Blick

Barrierefrei
Nicht bekannt
Öffnungszeiten
Täglich von 19:30 bis 0 Uhr
Programm
a-trane.de

A-Trane

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Bleibtreustraße 1
10623 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Schöner Tanz in den Mai @ Kalkscheune

© W. Brückner

Clubguide

Beschreibungen, Adressen und Fotostrecken zu den interessantesten und wichtigsten Party-Locations Berlins.  mehr

Jazz Band

© dpa

Jazz-Festivals

Egal ob Open-Air oder im Club, ob im Sommer oder im Winter - das Angebot an Jazz-Events in Berlin ist groß. Eine Übersicht mit Infos, Fotos und Lageplan.  mehr

Aktualisierung: 28. August 2025