In der Astor Film Lounge können Kino-Besucher in dem historischen Saal des ehemaligen Film Palasts auf luxuriöse Weise das Filmprogramm genießen.

1948 eröffnete in der ehemaligen Kindl-Brauerei auf dem Kurfürstendamm das erste Kino mit dem Namen Kiki, einer Abkürzung für "Kindl Kino". Der Architekt Gerhard Fritsche gestaltete es 1951 um und entwarf die gewölbte, muschelförmige Decke des Saals. 1956 übernahm die UFA-Theater AG das Kino unter dem Namen UFA-Pavillon. In den Jahren 1963 und 1964 strukturierte der Architekt Wolfgang Rasper den Saal für eine größere Leinwand um. Nach einem Wechsel des Pächters hieß das Kino nun Film Palast. Weitere Renovierungsmaßnahmen übernahm der Architekt Günter Reiss.

Komfortable Ausstattung in der Astor Film Lounge

Kino-Besucher genießen in der Astor Film Lounge eine luxuriöse Atmosphäre. In 250 verstellbaren Ledersesseln mit großzügigem Reihenabstand können sie es sich bequem machen. Ein Parkservice, eine Garderobe, Platzanweiser und Bedienung mit Snacks und Getränken am Platz bieten einen hohen Komfort. In der Kinobar erwartet jeden Gast ein Begrüßungscocktail. Die Kinosessel sind mit einem Fußhocker und bei Bedarf mit einem kleinen Tisch für das gebotene Fingerfood ausgestattet.