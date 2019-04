Die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) lädt zum Open Air-Kinovergnügen in die Bar Charlie’s Beach am Checkpoint Charlie.

Bei den Open Air Kinonächte der BpB werden fünf Filme in dem sommerlichen Ambiente der Beach Bar "Charlie's Beach" gezeigt. Die Bundeszentrale für politische Bildung widmet sich mit den Open Air Kinonächten jedes Jahr einem besonderen Thema. Dieses Jahr beschäftigen sich die Filme mit dem Leben besonderer Frauen, die sich trotz aller Bemühungen, sie an den Rand der Gesellschaft zu drängen, durchsetzen.

